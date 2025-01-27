Решение Трампа по Украине восхитило Конгресс

Граждане США с воодушевлением восприняли решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить помощь другим странам. Об этом на своей странице в соцсети сообщила член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин.

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио <...> остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала она.

Напомним, Марко Рубио дал распоряжение немедленно приостановить выделение средств почти по всем программам иностранной поддержки на 90 дней, в том числе и Украине.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал Канаде снизить налоги за вступление в состав США.