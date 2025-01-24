Трамп пообещал Канаде снизить налоги за вступление в состав США

Президент США пообещал Канаде серьезно снизить налоги, если страна согласится войти в состав Соединенных Штатов и стать 51-м штатом. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам во время визита в Северную Каролину.

Лидер США сообщил, что с «удовольствием» бы взял Канаду в состав Штатов и посулил «очень большие» налоговые послабления. Кроме того, он пообещал канадцам избавление от волнующих военных вопросов и многих других забот, а также лучшее медицинское обслуживание. До этого президент Штатов уже заявлял о желании заполучить Канаду, однако ее официальные представители отказывались соглашаться с подобным развитием событий.

Ранее сообщалось о том, что США готовы приступить к переговорам с Данией, касательно покупки Гренландии. Соответствующий законопроект на рассмотрение выдвинул американский конгресс.