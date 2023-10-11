«Решений конфликта также два»: выяснилось, чем может окончиться война в Израиле

О боях между Израилем и боевиками ХАМАС сейчас говорят из каждого утюга. Трудно представить себе, что в современном цивилизованном мире возможна гибель сотен людей буквально за несколько дней. Выясняем, какой урон уже причинили бои территориям Израиля и Газы.

Результаты такого насилия всегда очевидны: разрушение домов, инфраструктуры, и главное — смерть горожан. За примером далеко ходить не надо — стоит лишь вспомнить кадры жестокого разгрома музыкального фестиваля на юге Израиля, где были в том числе иностранцы. Несмотря на увещевания ООН и лидеров мировых держав, борьба продолжается, и даже заявленное количество погибших — более 900 человек — скорее всего, преуменьшено.

Член экспертного клуба «Дигория» Андрей Бодров отметил, что уже сейчас города и кибуцы Израиля, находящиеся на границе с сектором Газа и подвергнутые обстрелам боевиков ХАМАС, частично разрушены. Больше всего пострадали Сдерот, Керем-Шалом, Нирим и Беэри.

«В этом отношении сектор Газа более уязвим — находясь на меньшей территории, его населенные пункты, можно сказать, обречены. Уже сейчас, согласно заявлениям силовиков Израиля, производится зачистка «с воздуха» всех локаций, принадлежащих ХАМАС, после чего, по заявлению главы Израиля Биньямина Нетаньяху, последует наземная операция», — подчеркнул Бодров.

В первые часы после нападения ХАМАС на Израиль ВВС последнего нанесли авиаудары по территории площадью около 350 кв. км, в ходе чего было разрушено множество жилых зданий и других объектов инфраструктуры. Кстати, они оказались, по большей части, гражданскими.

«Вчера армия обороны Израиля «ЦАХАЛ» обнародовала статистику по пораженным целям ХАМАС с начала боевых действий: всего около 1,7 тыс. целей, среди которых и пусковые установки, и объекты военной инфраструктуры. Также было сказано, что пораженных целей боевиков было всего 653. Остальные объекты оказались гражданскими. Видимо, «сопутствующий ущерб», — констатировал политолог.

Наш собеседник отметил вероятность того, что мы наблюдаем цепную реакцию событий, которая началась с Нагорного Карабаха почти месяц назад. И неизвестно, чем это продолжится.

«События несколько разнятся по своей сути, но основой всего является передел территории, политическое и религиозное неприятие. Решений конфликта также два: либо мировое сообщество бездействием предоставит конфликту решиться с позиции силы, что может обернуться мировой войной, либо принудит конфликтующих к мирному соглашению. Время увещевательных диалогов и молчания прошло», — выразил уверенность Бодров, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, как Иерусалим сможет использовать бои в секторе Газа.