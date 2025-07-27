Республиканцы готовят замену Трампу

Джей Ди Вэнса, занимающего в настоящее время пост вице-президента США, назвали «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах президента в 2028 году.

Такое заявление в интервью невестке президента США Ларе Трамп сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Fox News.

Тем временем действующий американский лидер Дональд Трамп собирается посетить Шотландию. Там он планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стороны обсудят пути завершения украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о том, что вице-президента США Вэнса встретили с плакатом в виде его лысой версии.