Вице-президента США Вэнса встретили с плакатом в виде его лысой версии

Джей Ди Вэнс, занимающий пост вице-президента США, стал объектом протеста: активисты продемонстрировали увеличенное изображение, представляющее политика в карикатурном виде: как огромного безволосого младенца с бородой. Об этом сообщило издание Newsweek.

Согласно информации издания, инцидент случился в Нантакете, где проходило мероприятие по привлечению финансовых средств для Республиканского национального комитета. Фотография, как отмечает Newsweek, приобрела протестный характер после случая в июне, когда туристу из Норвегии было отказано во въезде в Соединенные Штаты из-за наличия этого мема на его мобильном телефоне.

Указанное изображение возникло в сети в начале 2025 года и стало частью вирусного тренда под названием «JD Vance Babyface Edits». В рамках этого тренда лицо Вэнса подвергалось различным трансформациям с использованием графических редакторов, в результате чего он представал в образе лысого человека с разглаженным лицом.

Ранее сообщалось, что Марко Рубио стал ключевым внешнеполитическим советником Дональда Трампа.