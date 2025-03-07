В США заявили, что сделка по ресурсам не нравится олигархам Украины

Олигархи на Украине выступают против подписания сделки по освоению природных ресурсов с США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление американского министра финансов Скотта Бессента.

По данным журналистов, Бессент отметил, что сделка по природным ресурсам с США не нравится именно украинским олигархам, которые склонны запускать свои руки в казну. Также он говорил и о том, что против данной сделки выступает и Россия.

Отдельно американский политик напомнил и о данных ранее обещаниях Зеленского подписать упомянутую договоренность, но президент Украины своего слова не сдержал в течение трех встреч: сначала во время визита Бессента в Киев, потом на Мюнхенской конференции и также во время общения с Дональдом Трампом.

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