Республиканцы сумели получить большинство в Сенате даже без победы Трампа

Республиканская партия Соединенных Штатов сумела добиться впечатляющих результатов на выборах в конгресс. Она набрала 51 место в Сенате, что обеспечивает ее большинство даже без учета возможной победы Трампа. Об этом сообщил ряд американских изданий, в том числе и Fox News.

Для доминирования в Сенате одна из партий должна набрать 51 место, и именно столько сумели получить республиканцы во время выборов. Им бы хватило и 50 мест в том случае, если на президентских выборах победит Дональд Трамп, но этого не потребовалось. Партия самостоятельно обеспечила себе решающий перевес.

У демократов, по данным этого же издания, всего 43 места. По мнению некоторых других СМИ, их даже меньше, только 42. В палате представителей, по предварительным сведениям, Республиканская партия не сумела набрать большинство. Ей необходимо взять там 218 мест, в то время как республиканцы сумели набрать, по разным данным, от 176 до 178 мест.

Ранее сообщалось, что букмекерские конторы в Соединенных Штатах повысили шансы на победу Трампа в выборах до 96,6%.Еще несколько дней назад расклад был совершенно иным, и они не поднимались выше 56%.