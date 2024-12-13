Reuters: армия Асада бежала от наступающих повстанцев из-за деморализации

Сирийская арабская армия, действующая под командованием президента страны Башара Асада, столкнулась с серьезными трудностями, приводящими к массовым отступлениям и потере контроля над ключевыми территориями. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что солдаты все чаще демонстрируют недовольство, связанное с высоким уровнем коррупции и отсутствием четкого стратегического плана действий.

По информации агентства, в последних событиях, при наступлении боевиков на Алеппо, командование создало новые приказы, направив подразделения на отступление в Хомс. В результате, Алеппо, один из крупнейших городов Сирии, был захвачен исламистскими группировками 29 ноября.

Военные источники сообщают, что многие офицеры злоупотребляют своим положением, разрешая солдатам покинуть службу за взятки или приказывая им вернуться домой. Кроме того, значительная часть подразделений страдает от недоукомплектованности, что еще больше ослабляет военный потенциал армии.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), к 2020 году сирийская армия фактически стала неорганизованным формированием.

С 27 ноября исламистские группировки начали активное наступление, и 8 декабря они вошли в столицу страны — Дамаск, объявив о захвате власти.

На фоне нарастающего хаоса и потери контроля президент Башар Асад принял решение покинуть Сирию и уехал в Россию. С 10 декабря в стране было объявлено о формировании переходного правительства, которое будет исполнять свои функции до 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии.