Reuters: армию Пакистана привели в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

Правительство Пакистана приняло решение привести вооруженные силы страны в режим «чрезвычайно высокой» боевой готовности. Об этом в четверг, 18 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя службы безопасности исламской республики.

Отмечается, что Пакистан поднял армию по тревоге из-за обострения ситуации с Ираном. Кроме того, источник издания сообщил, что любые действия со стороны Тегерана будут пресечены силовым способом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что военные воздушные суда Пакистана входили в пространство Ирана. Исламабад нанес ранее по базам антипакистанских группировок, которые базируются в Иране, удар.

По информации Министерства иностранных дел Пакистана, армия страны нанесла точечный удар по террористам у границы с иранским государством.

Ранее подобные действия в отношении Пакистана совершила иранская армия, атаковав две базы группировки ««Джейш аль-Адль». В результате ударов погибли женщины и дети.

Накануне мы сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин выразил опасения по поводу нового развязывающегося конфликта на Ближнем Востоке. ВС США также ранее нанесли удары по Йемену и Ираку.