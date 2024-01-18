Reuters: авиация Пакистана входила в пространство Ирана для нанесения ударов

Пакистанская авиация вторгалась в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории. Об этом в четверг, 18 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что Исламабад точечно обстрелял укрытия террористов в Иране, некоторые из которых были ликвидированы. В ведомстве отметили, что это стало результатом выполнения операции разведки «Марг Бар Сармачар».

Как написало издание YJC, под удар попал округ Сереван, расположенный на границе с Пакистаном. В результате ударов были убиты три женщины и четыре ребенка. По данным Mehr, удары наносились при помощи ракет и беспилотников.

Иран атаковал две базы белуджийского движения «Джейш аль-Адль», базирующейся в Пакистане, 16 января. Ранее боевики этой группировки напали на иранские силы безопасности.

Исламская Республика Пакистан расположено в Южной Азии. Оно было образовано в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году. Пакистан граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-западе и севере, Китаем на северо-востоке и Индией на востоке.

Иран находится в Передней Азии. Его столицей является Тегеран. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном.

Ранее издание Agence France-Presse сообщило, что военные Пакистана обстреляли некие антипакистанские группировки, которые, которые базируются на территории Ирана.