Пакистанская армия нанесла несколько ударов по территории Ирана

Военные Пакистана обстреляли некие антипакистанские группировки, которые, которые базируются на иранской территории. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Журналистам об этом заявил некий чиновник, который представляет пакистанскую разведку.

«Могу подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским группировкам боевиков в Иране», - указал разведчик.

Удары были совершены по местностям, которые находятся на юго-востоке Ирана, поблизости от государственной границы с Пакистаном. Ранее о взрывах в данных регионах сообщили власти иранской провинции Систан и Белуджистан. Иран, в свою очередь, также наносит удары по террористическим группировкам на территории Пакистана. Пакистанские власти даже отозвали из-за этого из Тегерана своего посла.

Ранее правительство Пакистана заявило, что планирует развивать свое экономическое сотрудничество с Россией. Оно планирует активно приобретать у РФ нефть и другие товары. Оно также выразило надежду, что сможет активно поставлять в РФ собственную продукцию.