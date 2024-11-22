Reuters: Байден разрешил ВСУ удары вглубь России из-за победы Трампа

Санкционирование Киеву бить вглубь России дальнобойными снарядами, которое было одобрено действующим президентом США Джо Байденом, связано непосредственно с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, сообщается в материале Reuters.

Как рассуждают журналисты агентства, избрание крайне скептически относящегося к поддержке Украины Трампа на пост главы Белого дома в начале ноября, по сути, «прибавило давления на администрацию», ускорив решение по дальнобойным ракетам.

«Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена „трампонепробиваемыми“, — говорится в статье.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

А российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Трамп вполне мог быть в курсе планов своего предшественника Байдена касательно дальнобойных ракет ATACMS.