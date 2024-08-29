Reuters: готовящийся арест Дурова скрыли от Макрона и МИД Франции

Иностранное агентство Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа сообщило, что о ситуации вокруг программиста и миллиардера Павла Дурова никто не знал. В курсе не были даже в МИД Франции и администрации президента.

Расследование в отношении Павла Дурова велось скрытно. Не знали о происходящем Эммануэль Макрон и МИД республики. Процесс сделали максимально закрытым.

Не мог знать о готовящемся задержании и сооснователь Telegram, однако это лишь по данным агентства и его источника. Есть и другие сведения, согласно которым, Дуров был в розыске и наверняка догадывался, что его ждет при приземлении в Париже.

Дополнительно в прокуратуре подчеркнули, что дело никак не связано с США.

Напомним, что в аэропорту Ле-Бурже 24 августа задержали Павла Дурова, прилетевшего из Азербайджана. Программиста арестовали. Лишь недавно он оказался на относительной свободе: ему запретили покидать Францию и уходить далеко от квартиры. Пока айтишник находится под следствием.

Канал TF1 перечислял среди обвинений деятельность Telegram, через который проводились незаконные действия: от оборота наркотиков до преступлений против детей. Якобы Дуров не сотрудничал с французскими спецслужбами. Официально «русского Цукерберга» обвинили в шести из 12 нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что на Павла Дурова в суд поступил новый иск: он связан с насилием в отношении его вероятного ребенка от Ирины Болгар.