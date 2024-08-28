Юрист Ярмуш высказалась об иске предполагаемой матери троих детей Дурова

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT рассказала, что Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, подала иск, пока программист был в уязвимом состоянии.

По мнению юриста, Болгар хитро поступила, когда подала иск в Швейцарии после ареста Дурова. Это неудачное время для разбирательств для программиста, но благоприятное для самой предполагаемой гражданской супруги. Именно сейчас миллиардеру сложнее всего будет отбиваться от французского правосудия.

«Если дети были рождены в других юрисдикциях, все равно должно быть установление отцовства, подача заявления. Если она действительно подала иск в Швейцарии и утверждает, что дети его, и приложила свидетельство о рождении детей, скорее всего, это так и есть, иначе бы она этот иск не подавала», — рассказала собеседница RT.

Представители Дурова могли бы подать ответный иск о том, что она разрушила его репутацию, если бы приложенные документы об отцовстве были подделкой. По словам специалиста, у программиста и Болгар могла быть устная или письменная договоренность с нотариальным заверением.

Суд же установит, действительно ли у Болгар и Дурова общие дети, оценит их уровень жизни, а также то, сколько основатель мессенджера должен платить алиментов. Основная претензия брюнетки в том, что в 2021-2022 годах Дуров якобы применял какую-то силу по отношению к детям. Эти обвинения Ярмуш считает предъявленными постфактум, все будет трудно доказать.

Ранее сообщалось, что Павла Дурова доставили в парижский суд.