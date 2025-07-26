Reuters: Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году
Маск дал приказ отключить Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году
Фото: [flickr.com]
Основатель компании SpaceX Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году. Дело в том, что он приказал отключить покрытие интернет-провайдера Starlink в Херсонской области, которую Украина пыталась вернуть себе.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
По данным издания, из-за приказа Маска без интернета остались другие территории, в том числе и часть ДНР.
Решение Маска шокировало некоторых сотрудников и изменило линию фронта. Среди украинских военных началась паника: разведывательные беспилотники оказались бесполезными, а дальнобойные артиллерийские системы не могли попасть в цель, так как они лишили возможности использовать Starlink для наведения.
Представители Starlink пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее Маск пообещал, что SpaceX устранит массовый сбой в работе Starlink на Украине.