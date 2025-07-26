Reuters: Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году

Основатель компании SpaceX Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году. Дело в том, что он приказал отключить покрытие интернет-провайдера Starlink в Херсонской области, которую Украина пыталась вернуть себе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.