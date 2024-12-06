Иран попросил Украину перестать снабжать оружием террористов в Сирии
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Украине необходимо без замедления прекратить поставки американского оружия террористам в Сирии. Как пишет РИА Новости, об этом сказал советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу.
В минувшую среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что ГУР не только поставляет террористам оружие, но и занимается их подготовкой на территории Сирии. В том числе, украинцы передают навыки членам террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Отмечается, что Моджтаба Дамирчилу попросил представителей киевского режима незамедлительно остановить свои действия, опираясь на полученные доклады.
Ранее сообщалось о том, что посольство России в Сирии призвало сограждан покинуть пределы ближневосточной страны.
* - запрещенная в России террористическая организация