Иран попросил Украину перестать снабжать оружием террористов в Сирии

Украине необходимо без замедления прекратить поставки американского оружия террористам в Сирии. Как пишет РИА Новости, об этом сказал советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу.

В минувшую среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что ГУР не только поставляет террористам оружие, но и занимается их подготовкой на территории Сирии. В том числе, украинцы передают навыки членам террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Отмечается, что Моджтаба Дамирчилу попросил представителей киевского режима незамедлительно остановить свои действия, опираясь на полученные доклады.

Ранее сообщалось о том, что посольство России в Сирии призвало сограждан покинуть пределы ближневосточной страны.

* - запрещенная в России террористическая организация