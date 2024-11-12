Reuters: Киев хочет проводить переговоры с Россией с более сильной позицией

Перед тем как Дональд Трамп примет президентские полномочия, Украина стремится занять наиболее выгодную позицию для диалога с Россией, сообщил высокопоставленный украинский чиновник агентству Reuters.

По его словам, следующие четыре или пять месяцев будут критически важными для Киева. К тому же он подчеркнул, что после победы Трампа вероятность вступления Украины в НАТО уменьшилась, а риск сокращения военной помощи увеличился.

В связи с этим украинские власти рассчитывают на поддержку от администрации Джо Байдена до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что условия переговоров между Москвой и Киевом станут известны через 4-5 месяцев.