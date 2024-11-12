Reuters: условия переговоров между Москвой и Киевом станут известны через 4-5 месяцев

В течение ближайших 4-5 месяцев определяться условия для предстоящих переговоров между Украиной и Россией. Об этом агентству Reuters сообщил анонимный источник. Он выразил надежду на скорейшее завершение войны и отметил, что позиции обеих сторон будут уточнены в ближайшее время.

В контексте переговоров особое внимание уделяется роли США. Чиновники ожидают назначения от Дональда Трампа на ключевые посты в сфере безопасности и обороны, что позволит прояснить его стратегию в отношении Украины.

Трамп, по сообщениям, обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине с первого дня своего президентства. Издание The Washington Post сообщило о телефонном разговоре Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он высказал желание как можно скорее завершить конфликт. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг такие сообщения.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Дональд Трамп намерен усадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров в первые дни своего президентства.