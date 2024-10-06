Reuters: командующий спецназом КСИР не выходит на связь после атак на Бейрут

Связь с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаилом Каани была утеряна после атак по Бейруту со стороны Израиля, сообщило Reuters со ссылкой на двух анонимных иранских чиновников.

Отмечается, что Каани отправился в Ливан после того, как узнал о смерти генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы. Когда командир спецназом был на территории Бейрута, Израиль наносил удары по городу. Связи с Каани нет с конца прошлой недели, уточнили источники.

С 1 октября ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции на юге Ливана, цели которой заключается в борьбе с «Хезболлой», а также в обеспечении безопасности израильтян, живущих у границы с ливанским государством.

Израиль наносил авиаудары по Ливану, в результате которых были ликвидированы Насрулла и другие высокопоставленные члены «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли четыре удара по пригороду Бейрута.