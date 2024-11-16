Reuters: лидеры «Большой семерки» готовы накладывать еще больше санкций на РФ

В совместном заявлении на последней встрече лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили решимость продолжать наносить ущерб России через расширение санкций, сообщило агентство Reuters.

15 ноября стало известно, что главы Министерств иностранных дел (МИД) Европейского Союза (ЕС) планируют обсудить подготовку 15-го пакета антироссийских санкций. В рамках обсуждения также рассматривалась возможность расширения ограничений в отношении Ирана, который, по мнению западных стран, активно сотрудничает с Россией в поставке некоторых видов вооружения, в том числе беспилотников.

По информации источника, рассмотрение новых санкционных мер запланировано на 18 ноября.

Страны Запада, в том числе государства Евросоюза и США, начали вводить в отношении РФ санкции с 2014 года. Давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, российскую экономику такими мерами не сломить. По его словам, страна выдержит любое давление и справиться с любыми ограничениями.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России и «идиотские правила» в отношении нее.