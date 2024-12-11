Reuters: Макрон и Зеленский вели себя осторожно на встрече с Трампом

Во время трехсторонней встречи глав государств в Париже Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вели себя очень осторожно. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на неких чиновников, которые имеют отношение к данному мероприятию.

Журналистам сообщили, что и украинский, и французский лидеры были очень аккуратны в своих высказываниях и поведении на встрече с Трампом.

«Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол», — сказано в статье.

Источники также сообщили, что Макрон во время данных переговоров попытался донести до Трампа мысль, что Евросоюз уже сделал для Киева очень многое, оказав ему всецелую поддержку. Он также готов разделять с Соединенными Штатами бремя обеспечения безопасности Украины.

Ранее уже сообщалось, что Трамп во время этой встречи высказал Зеленскому свое желание о том, что Украине стоит немедленно включить режим прекращения огня и приступить к мирным переговорам. Он дал это понять ясно и недвусмысленно.