Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

Во время своей встречи с Зеленским Дональд Трамп заявил ему, что хочет немедленного установления режима прекращения огня. Такая информация появилась у агентства Reuters.

Журналисты утверждают, что на продолжении того времени, в течение которого главы трех государств общались без своих советников, они не конкретизировали никаких конкретных действий для завершения конфликта. При этом Трамп высказал пожелание, чтобы огонь немедленно был прекращен.

«Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну», — указано в статье.

Ранее Трамп выложил в соцсети мем, описывающий помощь Байдена Украине. По нему получается, что вся отправка денег носит коррупционный характер. США отправляют в Киев деньги, взятые из налогов американцев. Украинское правительство возвращает эти средства назад через Хантера Байдена. Затем Байден старший подписывает указ о помиловании своего сына. Все это Трамп назвал «байденомикой».