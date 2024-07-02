Reuters: МСЭ призвал РФ не вмешиваться в работу спутников

Комитет МСЭ потребовал от РФ перестать вмешиваться в работу спутниковых систем Европы. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей комитета.

Согласно информации журналистов, с жалобами на помехи в работе спутников обращались: Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург. Ряд стран заявлял о сбоях в работе систем GPS в своих спутниках, что провоцировало трудности в управлении авиацией.

Заявляется также, что в данных помехах обвиняют российскую сторону. Уточняется, что французские и шведские представители заявляли о том, что вредоносный сигнал исходил от станций в столичной и Калининградской российских областях.