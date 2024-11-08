Reuters: назначена первая встреча Трампа с мировым лидером после избрания

Аргентинский президент Хавьер Милей встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, как сообщил Reuters, ссылаясь на представителей аргентинского правительства.

Встреча пройдет в резиденции Трампа, Мар-а-Лаго, расположенной во Флориде. Источник заявил, что Милей также намерен провести встречу в США с предпринимателем Илоном Маском.

По данным Reuters, после того как Милей вступил в должность в декабре 2023 года, он активно начал стремиться наладить прочные связи с Америкой.

После выборов в США он организовал фейерверки и сделал несколько публикаций в социальных сетях в поддержку Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп после переизбрания назначит женщину главой аппарата Белого дома.