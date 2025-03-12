Reuters раскрыло подробности крушения танкера и контейнеровоза в Северном море

Ранее стало известно, что танкер Stena Immaculate столкнулся с контейнеровозом Solong, из-за чего на обоих судах произошел пожар. Во время инцидента 36 членов экипажа успешно эвакуировали и доставили на берег, однако один моряк числится пропавшим без вести. Власти Великобритании выразили опасения, что пропавший член команды, скорее всего, погиб.

В результате столкновения танкер Stena Immaculate получил серьезные повреждения — разрушено грузовое хранилище. Из-за этого авиатопливо Jet-A1 попало в море.

В рамках расследования полиция Хамберсайда задержала капитана контейнеровоза Solong. Им оказался 59-летний гражданин РФ. Весь экипаж этого судна состоял из граждан России и Филиппин. Капитану предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что на грузовом судне Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у побережья Британии, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия. Несмотря на это, компания Ernst Russ, управляющая танкером, опровергла такие данные.