На борту попавшего в катастрофу у берегов Англии судна находился цианид натрия

На грузовом судне Solong, которое столкнулось с нефтяным танкером у побережья Великобритании, среди прочего находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кроме того, работающий под флагом Португалии контейнеровоз также перевозил алкоголь, объем которого в публикации указан не был. Цианид натрия - очень ядовитое вещество, представляющее серьезную опасность для человека и животных. Во время контакта с водой или влажным воздухом образует горючий газ.

Ранее стало известно, что катастрофа на воде случилась рядом с британским Йоркширом. После столкновения танкера и грузового судна начался пожар. Всего получили повреждения 32 человека, однако информация об их состоянии не приводилась.