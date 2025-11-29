Глава Госдепа США Америки Марко Рубио не будет присутствовать на заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которое состоится 3 декабря в Брюсселе. Об этом 28 ноября сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Причины отсутствия Рубио на саммите пока не разглашаются. Его заместитель Кристофер Ландау заменит его на заседании.

В агентстве это решение было воспринято как крайне нестандартное и вызывающее беспокойство относительно степени участия Вашингтона в обеспечении безопасности Европы.

Ранее стало известно, что Рубио может стать ключевой фигурой, тормозящей мирное урегулирование украинского конфликта. Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, после ухода Кита Келлога Рубио превратился в главного проукраинского «ястреба» в администрации Трампа, чья позиция обусловлена личными политическими амбициями.