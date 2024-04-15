Reuters сообщил о быстром восстановлении российских НПЗ после атак дронов

Отмечается, что в конце марта были сокращены простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14%. Агентство провело собственные подсчеты. По его информации, ранее они составляли 123,8 тысяч тонн ранее, а сейчас – 90,5 тысяч тонн.

Источник пишет, что совокупные мощности первичной переработки нефти в России, которые были ранее отключены из-за различных простоев и профилактических работ, в апреле ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте 2024-го года.

Reuters подчеркивает, что РФ смогла адаптироваться к санкциям, введенным против нее Западом, тем самым оперативно восстанавливая свои НПЗ без вмешательства зарубежных технологий.

В 2024-м году атаки на российские НПЗ участились. В марте сообщалось о повреждении заводов в Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Нижегородской областей. Атакуют НПЗ при помощи беспилотников.

Ранее мы сообщали, что помощник руководителя Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер прокомментировала удары вооруженных сил Украины по российским НПЗ.