Reuters: США и Украина готовятся подписать соглашение по ископаемым уже сегодня

По информации, полученной от источников, США и Украина планируют заключить соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых уже сегодня, сообщает агентство Reuters.

Как сообщили источники в СМИ, президент США Дональд Трамп планирует объявить о подписании договора в своей речи, обращенной к Конгрессу. Начало выступления ожидается примерно в 4:00 по киевскому времени (на час позже мск).

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелегитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.