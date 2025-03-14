Reuters: США возобновляют поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB

Администрация Соединенных Штатов Америки планирует возобновить поставки в Украину высокоточных реактивных снарядов GLSDB с увеличенной дальностью действия вместо тактических ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны на территории Украины в конце января. Об этом стало известно от источников в администрации США, информацию обнародовало агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, ожидается поставка высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии до 150 километров. Это должно компенсировать дефицит ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Как сообщает агентство, GLSDB были усовершенствованы, чтобы эффективнее бороться с российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Договоры о приобретении этих боеприпасов были оформлены в период, когда у власти находился 46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Источники Reuters сообщили, что украинская армия в ближайшее время может применить GLSDB в боевых условиях. Последний раз это оружие применялось в конце прошлого года.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на представителя администрации президента США Дональда Трампа, сообщало, что Украина полностью исчерпала запасы американских дальнобойных ракет ATACMS.