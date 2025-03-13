Как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителя администрации президента США Дональда Трампа, Украина полностью исчерпала запасы американских дальнобойных ракет ATACMS, переданных ранее Киеву американской стороной.

Итак, представители власти подтвердили, что у Украины больше нет ракет ATACMS, способных поражать цели на большом расстоянии.

Как уточнил собеседник агентства, Соединенные Штаты Америки поставили Украине порядка 40 ракет указанного типа, и их запасы были исчерпаны еще в конце января.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадёжность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

Ранее политолог Баширов объяснил, зачем Путин приехал на передовую в камуфляже.