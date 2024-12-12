Reuters: Трамп может предложить на пост спецпосланника по Ирану Гренелла

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего временного директора Национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального посланника США по Ирану. Об этом стало известно из сообщений Reuters, опирающихся на инсайдерскую информацию.

Отмечается, что окончательное решение относительно кандидатуры специального посланника, а также подхода новой администрации США к Ирану пока не принято. Однако тот факт, что Трамп думает о назначении своего важного союзника на этот пост, можно расценивать как сигнал к возможности переговоров с Ираном.

По словам источника, в случае, если Гренелл будет утвержден, его задачами станут консультации с государствами региона и оценка готовности Ирана к потенциальным переговорам.

Кроме этого, Трамп объявил о намерении назначить бывшую телеведущую Кари Лейк на должность главы правительственного СМИ «Голос Америки»*.

Кари Лейк, которой сейчас 55 лет, ранее работала тележурналистом в Аризоне на канале KSAZ-TV. В 2021 году она ушла с телевидения, чтобы участвовать в губернаторской гонке в Аризоне, где стала кандидатом от Республиканской партии с поддержкой Трампа, но потерпела неудачу.

В 2023 году она заявила о намерении баллотироваться в сенат США, снова получив поддержку партии, однако вновь проиграла. В том же году Лейк призывала к прекращению финансирования Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый же день после въезда в Белый дом подписать 25 указов, касающихся кардинальных изменений в политике страны по вопросам миграции и энергетики.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.