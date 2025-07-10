Reuters: Трамп впервые за второй президентский срок воспользуется своими полномочиями для отправки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп, занимающий свой пост во второй раз, впервые использует свои полномочия для того, чтобы отправить оружие Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от источников в администрации Белого дома.

Согласно информации, полученной от агентства, президент Соединенных Штатов Америки впервые воспользуется своими полномочиями, чтобы отправить оружие в Киев. Ранее эти полномочия активно применял его предшественник Джо Байден. Этот шаг свидетельствует о том, что Трамп вновь проявляет интерес к защите Украины.

Как сообщают источники издания, в состав пакета могут быть включены системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты средней дальности, но окончательное решение о составе пакета еще не принято.

В распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки осталось 3,86 миллиарда долларов, которые были согласованы с конгрессом для предоставления Украине. В последний раз средства для поддержки украинской армии были выделены бывшим президентом США Джо Байденом в начале января нынешнего года.

Ранее сообщалось, что президент Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва не оставит без внимания все факторы, которые привели к конфликту на Украине.