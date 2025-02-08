«Ты уволен, Джо»: Трамп закрыл Байдену допуск к секретным данным

Бывший президент Джо Байден больше не имеет доступа к секретной информации США, сообщил действующий американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. По словам республиканца, это решение было принято из-за проблем с памятью у его предшественника.

В своей публикации президент Трамп сообщил, что, по его мнению, действующему главе государства Джо Байдену «не требуется» доступ к секретным данным. В связи с этим Трамп решил отозвать у Байдена допуск к секретной информации и ежедневным брифингам, которые проводит разведка.

«Доклад [спецпрокурора Роберта] Хура раскрыл, что Байден страдает „плохой памятью“ и даже в „лучшие годы“ ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность — ДЖО, ТЫ УВОЛЕН», — подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что Байден сам же и создал, по сути, прецедент, когда в 2021 году распорядился ограничить доступ к информации о национальной безопасности для своего предшественника — Трампа.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа покинуть свои должности по собственному желанию с получением выходного пособия на восемь месяцев.