Сирийская вооруженная оппозиция, овладевшая властью в Дамаске накануне, за полгода до этого уведомила Турцию о планах начать крупное наступление против официальных сирийских властей. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Оппозиционные группировки Сирии посчитали, что получили ее (Турции — ред.) молчаливое одобрение», — отмечает информационное агентство в своем материале.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что Вашингтон не был осведомлен о том, что Анкара якобы дала молчаливое согласие на планы сирийской оппозиции атаковать северную провинцию Алеппо в арабской республике.

Ранее сообщалось, что лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в одном из своих выступлений на телевидении призвал «не праздновать вместе с США и Израилем» смену власти в Сирии.