Турецкому политику Перинчеку грозит наказание за высказывание о Сирии

Лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в одном из своих выступлений на телевидении призвал «не праздновать вместе с США и Израилем» смену власти в Сирии.

Соединенные Штаты, пояснил он, могут создать там марионеточное правительство. Также Перинчек призвал обеспечить целость и безопасность Турецкой Республики.

Заявление политика стало основанием для возбуждения против него уголовного дела. Было заявлено, что слова Перинчека «противоречат политике национальной безопасности страны», сообщает турецкая газета Aydınlık.

Главная прокуратура Стамбула начала расследование.

Сам политик уверен, что наказание ему не грозит, так как в турецком законодательстве нет такого преступления, как «выступление против политики правительства в области безопасности». Также он выразил доверие к судебной системе своей страны.

Ранее Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для Турции и мира.