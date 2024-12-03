Украинское правительство рассматривает вступление в НАТО единственной возможностью обеспечить свою безопасность. Об этом заявили в украинском министерстве иностранных дел, слова его представителей привело агентство Reuters.

В своем заявлении МИД Украины подверг жесткой критике Будапештский меморандум от 1994 года, по которому Киев отказался от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины является только полноправное членство Украины в НАТО», — указано в этом заявлении.

Киев подчеркнул, что не будет рассматривать никаких альтернатив членству в Северо-Атлантическом альянсе. При этом приглашение на вступление должно поступить уже сейчас, поскольку такой пункт присутствует в «плане победы» Зеленского.

Издание сообщило, что, по мнению эксперта, могут потребоваться месяцы, чтобы достигнуть единой точки зрения по данному вопросу. Это связано с требованием России от Украины отказаться от вступления в НАТО как одной из целей СВО.

Ранее депутат Госдумы Ивлев заявил, что Россия не будет идти на поводу у НАТО и соглашаться на требования альянса. Российская армия продолжит достигать те цели, которые перед ней поставил президент Путин.