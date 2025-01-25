Politico: США полностью приостановили финансирование Украины в рамках программ зарубежной помощи

Глава Госдепартамента США Марко Рубио принял решение временно остановить финансирование почти всех программ международной помощи на 90 дней. Это касается и программ, которые реализуются на Украине, пишет Politico со ссылкой на источник в американских правительственных кругах.

В соответствии с распоряжением, направленным Госдепом во все дипломатические и консульские представительства Соединенных Штатов Америки, все американские дипломаты должны принять меры по приостановке работы по большинству текущих грантов, связанных с оказанием помощи иностранным государствам.

«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта,» — говорится в документе.

В соответствии с информацией, содержащейся в документе, решения о том, продолжать ли, изменять или завершать программы, будут приниматься после анализа, который проведёт лично государственный секретарь.

Стоит отметить, что столь значительная приостановка деятельности вызвала сильное потрясение у нынешних и бывших работников организации. Согласно информации от Politico, новая директива полностью лишает финансовой и военной помощи таких партнеров США, как Украина, Иордания и Тайвань.

«Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи,» — прокомментировал один из чиновников в беседе с изданием.

Госдепартамент США пока не ответил на запросы издания о комментариях по указанной источниками информации.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth призвал Россию прекратить конфликт на Украине. Он отметил, что не хочет «делать больно» президенту РФ Владимиру Путину, однако при необходимости введет санкции против Москвы.

На заявление Трампа отреагировали в Государственной думе РФ. Депутат ГД Михаил Шеремет в ответ на слова главы США отметил, что разговаривать с Россией на языке силы не нужно.