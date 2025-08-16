Reuters узнало, что было в письме Меланьи, что Трамп передал Путину на Аляске

В ходе визита на военную базу Эльмендорф-Ричардсон на Аляске президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от своей супруги Меланьи. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от двух представителей администрации Белого дома.

По сведениям, полученным от источников агентства Reuters, в письме говорится о предполагаемых случаях похищения детей в ходе вооруженного конфликта на Украине.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске», — приводится в материале агентства.

Официально же данную информацию Трамп не подтверждал и нигде не комментировал. Поэтому стоит предположить, что это могло быть вбросом.

К слову, Меланья Трамп не полетела с супругом на Аляску и предпочла обществу Трампа и Путина домашний уют в Вашингтоне.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.