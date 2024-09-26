Соединенные Штаты Америки собираются на фоне визита главаря киевского режима Владимира Зеленского в США объявить о предоставлении Украине очередного денежного транша военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласно предварительной информации, действующая американская администрация готова выделить Украине сумму более $8 млрд.

«Сейчас администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с конгрессом, чтобы получить возможность до 30 сентября использовать $5,6 млрд для военной помощи Украине, пока не закончился финансовый год», — приводится в материале агентства.

Как ожидается, в новый пакет военной помощи США Украине войдут средства ПВО и боеприпасы, а также «имеющие решающее значение» артиллерия.

Таким образом, поскольку прежние пакеты военной помощи Вашингтона Киеву в среднем оценивались в $200 млн, объем планируемых поставок значительно превысит предыдущие.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал в США настоящую причину вторжения в Курскую область.