Reuters: вертолет Раиси полностью сгорел, все пассажиры считаются погибшими

Вертолет лидера Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел в ходе крушения, все его пассажиры теперь считаются погибшими. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на анонимного чиновника.

Согласно тексту опубликованного сообщения, вертолет президента Ирана полностью сгорел при крушении. Весь его экипаж теперь считается погибшим в ходе данного крушения, добавили журналисты.

До этого информационное агентство Tasnim сообщало о том, что в кортеже иранского президента всего было 3 вертолета. Журналисты также сообщали о том, что на борту данного воздушного судна, помимо лидера государства, также находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.

Ранее информагентство Tasnim также сообщало о том, что по поручению Владимира Путина на поиски вертолета Раиси были направлены российские спасатели и авиация.