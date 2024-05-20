Tasnim: Путин отправил спасателей и авиацию на поиски вертолета Риаси

РФ направит 2 своих самолета, вертолет и 50 спасателей для помощи в процессе поисков вертолета иранского президента Эбрахима Раиси у места аварии. Соответствующее заявление сделал советник российского президента Игорь Левитин во время разговора с иранским вице-президентом Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim в своих социальных сетях.

Сообщается, что авиация и спасатели будут направлены в Тебриз по поручению президента РФ Владимира Путина. Уточняется, что речь идет о двух передовых самолетах, вертолете и полусотне профессиональных горных спасателей.

Ранее эксперт Макаркин выразил мнение, что за диверсией с вертолетом Раиси могли стоять Соединенные Штаты или Израиль.