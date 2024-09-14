Reuters: Зеленский назвал «успехом» происходящее с ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область оказалось «успешным», а также принесло «ожидаемый» результат. Комментарии лидера киевского режима передает Reuters.

По версии Зеленского, действия в Курской области смогли помочь приостановить наступление ВС РФ по другим важным направлениям. Якобы одни из них — участок у Харькова и территория под Донецком.

«В районе Харькова противник был остановлен», — заявил он.

Напомним, ВСУ зашли на территорию Курской области 6 августа. Военные совершили попытку попасть вглубь региона, но российские военные их оттеснили. Сейчас там продолжается операция по выдавливанию противника с территорий Белгородской и Брянской областей. Там был введен режим КТО.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши сообщил пранкерам, что Варшава не намерена отправлять войска на Украину.