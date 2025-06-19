Реза Пехлеви призвал иранцев к восстанию против исламского режима

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви увидел в обострении израильско-иранского конфликта шанс для активизации своих усилий по свержению действующего в Иране режима, призвав своих соотечественников к восстанию.

В интервью изданию Financial Times он заявил, что впервые за долгое время сложились наиболее благоприятные обстоятельства для перемен.

Пехлеви, проживающий в эмиграции, уже не первое десятилетие пытается добиться падения Исламской Республики, установленной после революции 1979 года. Однако его влияние на политическую ситуацию остается ограниченным, и критики указывают на отсутствие консолидированной оппозиции и недостаточную поддержку внутри страны.

Хотя ностальгия по временам правления его отца обеспечивает ему определенную популярность, масштабы этой поддержки являются предметом споров.

Предыдущая попытка оппозиции воспользоваться протестами 2022 года, проходившими под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода», потерпела неудачу из-за внутренних разногласий и жесткого подавления со стороны властей.

Нынешняя военная операция Израиля создает более серьезные проблемы для теократического правительства, но эксперты выражают сомнения в способности разрозненной оппозиции воспользоваться сложившейся ситуацией.

Мохсен Милани, автор книги об истории современного Ирана, отмечает, что израильские атаки усугубили разногласия в оппозиционной среде. Часть активистов осудила действия Израиля, в то время как сторонники Пехлеви выразили ему свою поддержку.

Сам Шахзаде заявил, что иранцы «достаточно проницательны», чтобы понимать, что это не является «войной Израиля с Ираном». По его словам, единственным предателем является аятолла Хаменеи.

Аналитики выражают особую обеспокоенность по поводу возможной ассоциации Пехлеви с агрессией Израиля, особенно после его встречи с Биньямином Нетаньяху в 2023 году. Ирано-американский эксперт Мехрзад Боруджерди предупреждает, что многие иранцы могут воспринять его как инструмент в руках иностранных государств.

Ранее сообщалось, что «Военная хроника» смоделировала операцию США против Ирана.