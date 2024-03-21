Режиссер Эмир Кустурица: сербы ненавидят НАТО даже спустя 25 лет

В Сербии искренне ненавидят Североатлантический альянс и все их действия как в прошлом, так и в будущем. Даже спустя 25 лет сербы держат на НАТО личную обиду. Об этом заявил легендарный режиссер Эмир Кустурица, передает РЕН ТВ.

Силы НАТО бомбили Югославию 25 лет назад, и такие шокирующие, кровопролитные события, никогда не стираются из памяти поколений. Сербский режиссер уверен, что его соотечественники до сих пор ненавидят альянс.

«Наш народ их ненавидит. НАТО для нас было преступлением, которое невозможно забыть. Я думаю, что это был стратегический ход. Советский Союз развалился, и они хотели показать в Европе, кто босс», — заявил Кустурица.

Однако режиссер отметил, что в США, как оказалось, не хотели устраивать бомбежку. Такое откровение он услышал от американского посла в Сербии много лет назад.

Напомним, что операция НАТО против Югославии проводилась пол года в 1999-м. Вторжение в альянсе объясняли многими причинами, серди которых война в Косово, поток беженцев и нарушения разных соглашений.

Ранее сообщалось, что фанат известного блогера может оказаться в футбольном клубе после инцидента на матче Сербия — Россия.