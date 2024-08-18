По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, вторжение украинских войск на территорию Курской области курировала британская разведка, тем не менее расчеты Незалежной и туманного Альбиона оказались изначально провальными. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что стоит обратить внимание на тот факт, что во время поездки главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы на Маврикий там «случайным образом» оказался Ричард Мур, руководитель британской разведки, что случилось за день до начала курской операции украинской армией.

По мнению продюсера, Украина и ее западные кураторы рассчитывали на дестабилизацию обстановки в России, то есть российский лидер на эмоциональном фоне идет на эскалацию конфликта, после чего стартует внутренняя чехарда, дестабилизация. Однако эти одноклеточные существа никак не могут понять, что россияне объединяются во время очередных угроз безопасности страны.

Он добавил, что Киеву еще придется пожалеть об этом. Им следовало сворачивать все свои планы еще после слов Владимира Путина о том, что это провокация, и Россия обязательно ответит.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.