Режиссер Кеосаян назвал причины необходимости просмотра интервью Лаврова Такеру Карлсону

По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону довольно жесткое, взвешенное, в нем много интересного, в том числе для тех, кто боится, что Москва на все согласна. Об этом сообщает радио Sputnik.