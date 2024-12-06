Режиссер Кеосаян назвал причины необходимости просмотра интервью Лаврова Такеру Карлсону
Фото: [www.kremlin.ru]
По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону довольно жесткое, взвешенное, в нем много интересного, в том числе для тех, кто боится, что Москва на все согласна. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Лавров – дипломат с огромной большой буквы.
По мнению продюсера, данное интервью прорывает, пробивает информационную блокаду, показывает российский взгляд на вещи для мира.
Ранее сообщалось, что на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова журналисту Карлсону.