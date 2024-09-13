По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, офис президента Незалежной «играет на том», что Москва не дала жесткого ответа на вторжение украинской армии в Курскую область, а также на удар по Энгельсу в Саратовской области. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что на Украине считают, что Россия может нести угрозы только на словах, а на самом деле красных линий не существует.

По мнению продюсера, в Киеве принято думать, что если в ответ на стрельбу в Энгельсе ответа от России не последовало, Москва ТЯО не кидает, то это просто болтовня.

Ранее он назвал единственную цель курской провокации Украины и Запада.