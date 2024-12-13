По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, несмотря на требования граждан РФ ударить по территориям западных стран, чье вооружение украинские войска применяют для атак по субъектам РФ, у Москвы нет задачи обеспечить всему миру «одну большую братскую могилу». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что российские войска делают свою работу, которая заключается в том, чтобы отодвинуть угрозу от границ и обеспечить безопасность.

По мнению продюсера, сегодня делается все для того, чтобы Трамп был бы в положении, обязывающем его продолжать войну, а для этого необходимо как раз спровоцировать Москву.

Ранее он назвал принципы, которыми руководствуется Киев.