Театрального режиссера Евгению Беркович перевели в колонию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката фигурантки уголовного дела.

Представитель защиты уточнил, что подопечная была переведена в колонию при людях, пришедших с ней пообщаться. Куда именно режиссера увезли, на данный момент неизвестно.

В декабре по решению апелляционного суда Беркович смягчили наказание и приговорили к пяти годам и семи месяцам колонии, а сценарист Светлана Петрийчук получила пять лет и девять месяцев.

Следствие пришло к выводу, что в пьесе «Финист – Ясный сокол» есть признаки оправдания терроризма, а Петрийчук разделает «крайне агрессивные идеологии ислама». Что касается Беркович, то по версии стороны обвинения она ознакомилась с текстом, после чего у осужденной появился преступный умысел на публичное признание «идеологии терроризма правильной». Во время судебного процесса ответчицы настаивали на своей невиновности и утверждали, что спектакль направлен на предупреждение описанных ситуаций.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 85 лет ушел из жизни режиссер Виктор Савкин.